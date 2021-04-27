洛杉磯天使大谷翔平寫下歷史了，27日對戰德州遊騎兵，他擔任先發投手兼打第2棒，雖然首局被打4分一副要崩掉的樣子，但他後來投滿5局也只失掉這4分，還送出9K。加上天使打線爆發全場16安，大谷自己3打數2安打、2打點，他退場時是勝投候選人。終場天使9-4守住勝利，大谷獲得本季首勝，也是美職生涯首場「二刀流」的勝投！

首局上大谷翔平選到四壞保送，隊友連續安打將他送回，天使先取得1分領先。但是大谷下半局一登板就爆了，先是因安打、保送站上兩位跑者，又挨了第4棒洛威(Nathaniel Lowe)一發3分全壘打。接著又是保送、觸身球、暴投，再被攻占二三壘，達爾(David Dahl)高飛犧牲打跑回第4分，大谷好不容易才以三振結束首局。

沒想到天使在2局上就反攻了，先以安打保送站上一二壘，大谷翔平親自揮出深遠的二壘打，一口氣掃回2分。歸陣的一哥卓奧特(Mike Trout)隨即敲安打送回大谷，天使追平比分！3局上天使又是厄普頓(Justin Upton)、普侯斯(Albert Pujols)背靠背陽春炮，一陣亂打之後又是卓奧特掃回分數，比數拉開到7比4！

天使的反攻重振大谷的信心，他連續3局都讓遊騎兵三上三下，其中第4局更是以指叉球連發，直接K掉3位打者結束該半局。6局上大谷又敲1安，後面的沃許(Jared Walsh)長打送回大谷，也結束大谷今日的歷史性一戰。卓奧特非常可怕，5打數4安打，目前打擊率高達0.426。

(中時新聞網)