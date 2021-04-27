大台北地區交通繁忙，不少路口相當複雜，有網友提問「大台北最複雜路口在哪裡？」，許多人紛紛提出自己想法，其中有人分享「中永和之歌」，讓眾多網友看完忍不住驚呼：頭都暈了！

有網友在論壇《mobile01》發問：「大台北你覺得最複雜的路口在哪裡？」，希望大家分享第一次走會很容易迷惑的地方，但豆干厝、林森北路等不算在內。

眾網友紛紛提出心目中的複雜路段，包括「萬華桂林那邊的快速道路」、「建國北路經濱江街，預備接國一南下匝道的入口」、「吳興街/臥龍街/新莊民安路」、「師大路水源匝道那一帶」等，還有人認為每一條都很複雜，沒有導航不會開。

不過一名網友分享「中永和之歌」，迅速獲得眾人一致贊同：

「永和有永和路，中和也有中和路，

中和的中和路有接永和的中和路，

永和的永和路沒接中和的永和路；

永和的中和路有接永和的永和路，

中和的永和路沒接中和的中和路

永和有中正路，中和也有中正路，

永和的中正路用景平路接中和的中正路；

永和有中山路，中和也有中山路，

永和的中山路就直接接上中和的中山路，

永和的中正路，接上了永和的中山路，

中和的中正路，卻不接中和的中山路

中正橋下來不是中正路，但永和有中正路；

秀朗橋下來也不是秀朗路，但永和也有秀朗路。

永福橋下來不是永福路，永和沒有永福路；

福和橋下來也不是福和路，但福和路接的卻是永福橋」。

網友看完紛紛贊同回應：「看到我頭暈，不加分不行」、「我覺得就是中和永和，沒有之一」、「每次要進去福和橋、秀朗橋路段，車上沒有在地人絕不敢開進去，連衛星導航都聽不懂在說啥」、「小弟天生方向感很好，幾乎沒有迷路過，唯獨中永和地區......進去真的就出不來」。

不過新北市升格後陸續完成多條道路更名，其中「中和永和路」至2017年4月，改名完成60％。

(中時新聞網)