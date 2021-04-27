太魯閣出軌事件造成重大傷亡後，本周又發生員工擅闖軌道遭擦撞事故；新北市長侯友宜今在道安會報上，怒批台鐵局的邊坡預警系統設置進度慢、邊坡工程停工後配套不足，「我很少看到台鐵重要主管到場開會」、「不要又有落石掉落出意外，又把帳算在我們頭上」，要求台鐵局儘速與新北市交通局建立溝通窗口。

新北市政府今上午召開道安會報，台鐵局由北工段主任李均宇、科長和發包公司代表出席，說明境內鐵道監測與安全防制進度；據台鐵局統計，新北市共267處鐵道邊坡，僅1處屬於B級邊坡，有疑似不穩定徵兆，可能影響列車通行，須採取必要維護、補強或整治措施，其餘均為C級或D級邊坡，無明顯不穩定徵召，但仍須定期巡查與維護。

此外，李均宇報告指出，台鐵行車安全改善6年計畫預計在2021年完成25處邊坡預警系統工程，今年完成10處、明年完成15處；其中新北轄內有4處須設置，包含平溪線3處、宜蘭線1處，目前進入細部設計階段，4月底前提送報告書，核定後動工，預計2022年完工。

新北市政府今上午舉辦道安會報。（許哲瑗攝）

「這會不會太久？」侯友宜連問2次並說，新北市有4處未設邊坡預警系統，台鐵卻表定2022年才能完工，進度太慢，而且工序是從南迴為起點一路往北施作，這也很奇怪，「應該是哪裡危險，哪裡先做吧？」

侯友宜也說，太魯閣事故後，交通部王國材部長要求全台104處邊坡改善工程全面停工，新北市也有4處停工，但有工程施作時還可以監看邊坡安全，如今停工後卻沒做妥善的安全維護，也沒有訂定停工後該有的安全標準，恐怕會造成更大災難，「不要說有落石掉落發生意外，又算是我們的帳」。

侯友宜強調，新北市境內軌道建設很長，但他卻很少看到台鐵局的重要主管，真正坐在這裡開會，請台鐵一定要跟新北市交通局建立溝通窗口，在新北市境內施作任何工程，一定要通報新北知道，出狀況可即時通報改善，不要等到開會才來討論，這是安全問題。

對此台鐵人員解釋，2022年完工期程是針對「全國的進度」，但在這之前各地的邊坡預警系統，均會提前完成，今年以落石較多的南迴路段為主，若新北市有任何先行需求，台鐵可以優先施作。

至於邊坡工程停工安全維護不足問題，台鐵人員回應，台鐵局截至昨日止，已經巡完新北市境內所有邊坡改善工程，確認新北市4處邊坡有急迫動工搶救需求，應該可以儘速復工，待鐵道局複查後確認沒問題，就會儘速復工，期間也會做好安全維護設施。

(中時 )