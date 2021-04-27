今年以來台股加權指數大漲近2成，櫃買指數也上漲近16％，但據統計，到4月26日止，仍有324檔上市櫃個股股價仍呈現下跌走勢，若進一步篩選今年第1季營收呈現強勁增長3成以上，且現金殖利率4％以上，則有豪展（4735）等15檔個股。

台股今年來漲勢凌厲，本周收4月月線，預估將拉出第六根長紅棒，而今年來累計至4月26日止，台股加權指數大漲2,840點、大漲19.28％，櫃買指數也上漲29.04點、大漲15.77％，不過，仍有324檔上市櫃逆勢下跌，10檔平盤、未漲未跌，其中有68檔個股殖利率在4％以上。

若進一步以今年第一季營收年增3成來篩選，則有豪展、理銘、岱宇、仲琦、茂林-KY、圓剛、艾華、新潤、臻鼎-KY、商億-KY、美律、聰泰、花仙子、建準、合富-KY等15檔個股。第一季營收年增3成，代表第一季獲利也有不錯表現。

(工商 )