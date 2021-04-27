34歲女星熊熊（卓毓彤）擁有清秀臉龐、G罩杯雄偉上圍，被封為美胸女神、性感女神，她也自創比基尼品牌當活招牌。揮別去年的不雅片風波，熊熊忙於經營自媒體和副業，近日曬出一張結束工作的照片，眾多網友把重點放在好身材，還有人發現她似乎瘦不少。

熊熊27日凌晨在社群網站PO文表示：「天啊！上週好忙，回過神來竟然已經一個禮拜沒有發文，明天開始要瘋狂刷版，把一周的量補回來」她表示剛結束4月最後一場直播，每次直播結束後就相當疲累，從照片中就能看到，雖然畫著精緻的妝容，但眼神略顯空洞，整個人陷在灰米色的沙發中，不難看出精神不濟，還有很多網友發現她的外型好像變了，似乎小了一號，心疼地留言：「嗯...是角度問題嗎？感覺有點不像熊熊，還是變瘦了？一定是累到沒吃」、「看起來累到臉都瘦了」、「熊熊累了要多休息喔」等。

雖然體型變得纖細，但熊熊的雙峰依舊沒縮水，她身穿淡粉色的毛料小外套，搭配細肩帶低胸小背心，從上往下拍的上帝視角，大露G罩杯的傲人北半球及事業線，眾多男網友再度看得血脈賁張，直呼太性感、太令人動心了。

許多人好奇熊熊的豐胸祕訣，她透露國中時想要長高，吃了超多牛奶和起司，想不到還沒長高，胸部短短兩個月就從A長到C罩杯，20歲時甚至要穿到65H的內衣，慘被女生排擠、霸凌；為了不讓自己太顯眼，刻意穿寬鬆衣服或是駝背，還諮詢過縮胸手術，出道後才因為此特色吸引更多目光，現在的熊熊接受自己的身材，常常PO出多張性感照片，自信又漂亮的模樣超圈粉。

(中時新聞網)