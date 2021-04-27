桃園一名人夫與女同事美美（化名）2019年8月至12月發展婚外情，雙方數度車震、上摩鐵激戰，LINE對話還以「老公」、「老婆」相稱，中間更穿插不少「好想吃妳」、「我很大嗎」等鹹濕話語，女方期間甚至懷上男方孩子。這段不倫關係，直到2019年某日正宮收到一封匿名信浮出檯面，大受打擊的她，因此深受失眠、憂鬱所苦，最後遂決定向丈夫、美美提告求償。桃園地方法院一、二審最終判人夫與美美應賠償正宮60萬元，全案確定。

據判決書指出，桃園一名人夫與女同事美美交往4個月，至少在車上、摩鐵等地發生65次性行為，且兩人LINE對話露骨，包括「有找到敏感帶」、「今天妳好濕」、「好想吃妳」、「我很大嗎」、「我狂野的時候你有沒有戴套」等言詞。姦情曝光後，2014年與男方結婚，育有2名未成年子女的正宮相當心碎，數次懇求丈夫回心轉意卻都遭到拒絕，另一方面，面對小三頻頻向她請求原諒，卻持續與其丈夫聯繫，也令正宮內心苦不堪言，不甘委屈求全被當作同意丈夫外遇。在心情備受折磨下，正宮因此罹患混合焦慮及憂鬱情緒障礙症及身心性失眠，最後決定向丈夫、小三提告求償92萬6800元精神撫慰金。

挨告後，美美辯稱自己當初不知道人夫已婚，還看過對方出示的空白配偶欄；至於曖昧對話，她表示不過是開黃腔、成人玩笑罷了。此外美美提到，正宮後來早就默許自己丈夫在外偷吃，甚至曾在丈夫傳訊息給美美時，表現出「很有趣、很妙」的反應，還說「可以讓位，心結都解了」，讓美美認為正宮決定不追究，因此不能據此求償。

對此桃園地方法院因審理時發現，小妍曾傳訊息給人夫表示「因為賤人，我們永遠無法在一起，你去請律師打官司，告死賤人，你回老家，然後叫賤人法院見，她到底想幹嘛，我也不想鬧情緒，壓抑久了還是會爆發，一直反反覆覆，我也好起伏」，加上雙方對話內容、出遊照片、性愛照、性愛光碟鐵證如山，所以不採信美美說詞，至於人夫針對指控﹐則是沒出庭，也無提書狀作任何聲明或陳述，因此判人夫、美美應賠償正宮60萬元。案經上訴，遭高等法院駁回，全案定讞。

(中時新聞網)