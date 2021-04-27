自來水公司第七區管理處昨日公告，明日為辦理拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，因此，高雄市鳳山、大寮、大樹3區共21里，將於9點至深夜12點停水15小時，另外，大寮區則有2里降壓供水，總計影響約3萬戶，並提醒民眾於停水前6小時完成儲水。

台灣自來水公司第七期管理處昨（26）日於網站公告表示，為辦理110年度潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗，高雄市鳳山區、大寮區及大樹區，共3區21將停水，時間為29日上午9點至30日深夜12點，共停水15小時。

高雄市明起將有3地區停水，總計約3萬用戶受影響。（圖／翻攝自台水網站）

鳳山區停水的里包括，生明里、誠智里、東門里、鳳東里、誠信里、誠德里。大寮區是，大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、山頂里、忠義里、永芳里、義和里、溪寮里、江山里、中興里、光武里、會社里；大樹區則是九區里。

另外，大寮區的中庄里及前庄里將以減壓方式供水，此次停水減壓總計影響約3萬戶，並提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免造成管線末端用戶無水可儲用，並於停水期間關閉抽水電源及節約用水。

(中時新聞網)