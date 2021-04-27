盛群(6202)目前接單已經看到2022年，今年除非晶圓代工廠可釋出新產能，否則無法再接單，另外，因應主要代工廠聯電(2303)的調漲，盛群今年第三季不排除將再次針對全面產品線喊漲，法人樂觀預估，盛群今年全年合併營收成長上看兩位數、每股獲利挑戰逾7元。

盛群受惠於MCU(微控制處理器)整體市場供不應求，加上人民幣相對台幣升值，盛群第一季單季營收為14.65億元，季減少11.5%、年增加42%，且單季毛利率落在47.8%，營業利益3.21億元，營業利益率21.9%，業外收益包含認列代理商的轉投資收益4300萬元、匯兌利益1000萬元、股利收入2800萬元，單季稅後淨利為3.47億元，單季每股獲利為1.54元。

盛群指出，今年訂單已經接完，除非晶圓代工廠可釋出新產能，否則無法再接單，第二季營收也確定將會持續成長，惟4月單月營收受到產能問題，恐相較3月微幅下滑；目前盛群2022年的訂單也已經接了2~3成，有鑑於主要代工廠聯電(2303)5月確定2022年的產能分配，故盛群上周宣佈停接2022年度的訂單，待晶圓代工產能確定後才能恢復接單，由於盛群目前交貨周期約6個月，且晶圓代工產能滿載，不排除第三季會再全面喊漲。

法人表示，由於MCU的應用領域廣，跟總體經濟的榮枯息息相關，盛群2021整年的訂單已確認，2022年也接了20~30%訂單，營運能見度高，故預估盛群2021全年合併營收成長上看兩位數，且每股獲利上看逾7元。

盛群股價開低走低，最低來到100元，百元關卡有撐。

(時報資訊)