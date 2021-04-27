高市警新興分局前金分駐所趙姓巡佐遭控在前年5月非法搜索洪姓毒販住處，且還看上洪男的女友小芳（化名），竟利用庇護之名，多次邀約她泡溫泉或發生性關係，一審高雄地院依貪汙、偽造文書等罪重判趙男8年10月徒刑，二審高雄高分院27日駁回趙男上訴。

判決指出，從警26年的趙男2019年5月在未聲請搜索票也未經當事人同意的情況下，竟假借職務上權力，率隊到苓雅區違法搜索洪男的住處，查獲海洛因、一粒眠及安毒，事後還要求嫌犯簽屬自願搜索同意書，並製作不實扣押筆錄。

趙男當時進屋查緝，見洪男的女友小芳姿色頗佳，事後竟以追查共犯為由私約她出門，且趙男對小芳說「有我協助妳才不用驗尿」，隨後還將她載到暗巷內撫摸猥褻，詢問是否願意約會，甚至在數日後，趙男利用權限登入警政署系統，協助小芳查詢涉案資訊，事後趙男又約對方去賓館猥褻，但遭女方拒絕。

雖然遭到拒絕，但趙男依然窮追不捨，甚至會泄漏警方查毒的行動給小芳，想藉此作為雙方約會的交換條件，但小芳不斷拒絕後，趙男實在忍無可忍，一氣之下前往小芳租屋處怒嗆「因為你一直放管（台語爽約之意）」揚言教訓小芳。

小琪無奈向調查局檢舉，趙男的惡行才被揭露，高雄地院審理時，趙男只承認部分犯行，法官痛批趙男身為資深警察，應謹守法律規範，卻用非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，損害警察清廉、正義形象，考量他跟女子達成和解，從警26年對社會治安仍有一定貢獻，得易科罰金部分判6月徒刑，其餘2罪不得罰金須執行8年10月，另宣告褫奪公權5年。

合議庭痛批，趙身為資深警察，應謹守法律規範，卻用非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，損害警察清廉、正義形象，考量他跟女子達成和解，判趙男違背職務要求不正利益罪判8年，不得緩刑，非法搜索罪判6月、得易科罰金，以及公務員登載不實文書罪判1年4月，不得易科罰金，合計應執行刑8年10月，二審27日宣判駁回趙男上訴，全案仍可上訴。

(中時 )