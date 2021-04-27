台鐵局長27日交接，代理台鐵局長102天的交通部常務次長祁文中表示，他原以為自己是去協助春節及清明紓運等，沒想到遇上公務生涯從未想到的狀況，包括0118潮州調車工遭車廂夾死事故、0223海端車站工安事故維修車釀2死1傷，以及0402太魯閣號重大事故釀49死216傷，目前還有10人住院。他表示在太魯閣號事故後復原過程看到台鐵同仁的能量，期許重新擦亮台鐵這塊招牌。

祁文中表示，目前這個時間點，他也知道台鐵內部士氣不是很好，他也沒預料此時會交接，還發生上述職安或工安事故。不過4月2日發生太魯閣號事故，4月8日就把所有車廂從軌道上拖離，之後修復軌道，18日試營運，19日通車，相當不容易，這表示台鐵員工是有戰鬥力的。

祁文中特別感謝修復過程中的3位夥伴也就是3位副總以及工地同仁，也期待未來台鐵上下一心，符合社會期待，找回社會大眾對台鐵的信任。台鐵是國家的台鐵，是台灣經濟成長的驅動力，也是伴隨很多人生命歷程中成長、茁壯、就學、就業的一部分，未來台鐵改革將牽涉到相當多法制作業，包括鐵道局組織法等，這是漫長的路，要靠大家智慧，重新擦亮台鐵招牌。「台鐵一定有能力，也只有台鐵能做好這件事。」

(旺報 )