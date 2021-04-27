中山附醫耳鼻喉頭頸外科醫師黃承楨表示，3D立體定位導航系統，就是讓醫師不會迷路在複雜的鼻竇中外，還能避免傷及眼睛及顱底等重要部位。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中48歲在禮儀公司工作的錢先生，今年一月間突然右眼腫脹視力喪失，進而轉診至中山醫學大學附設醫院檢查，經鼻竇內視鏡檢查發現其右側鼻竇發炎鼻息肉增生擠壓到右眼，經安排3D立體定位導航手術清除鼻息肉、眼框內膿瘍，患者視力也恢復正常。

該名患者是老菸槍，近十年來持續鼻塞、頭痛、黃鼻涕及嗅覺不良，但因從事生命禮儀工作不以為意，直到一月間出現右側眼睛腫脹、流淚，先至眼科診所追蹤一周未料進展到眼球運動受限及視力喪失情況，進而轉診至醫學中心檢查。

中山附醫眼科發現有異轉診到耳鼻喉頭頸外科，耳鼻喉醫師黃承楨表示鼻竇內視鏡檢查發現右側鼻竇發炎，大量黃鼻涕及鼻息肉增生。電腦斷層顯示右側鼻竇嚴重發炎外，鼻息肉已將其右眼擠壓位移，且已經出現眼框內膿瘍的情況，如不立即手術恐造成失明，甚至併發腦膜炎。

由於其病灶接近眼球及顱底，黃承楨建議患者採3D立體定位導航手術清除鼻息肉、眼框內膿瘍，患者原本希望可以農曆年前殯葬旺季結束後再來手術，讓醫師相當錯耗，直言拖下去恐失明，他才願住院接受手術。

患者術後追蹤眼球運動及視力恢復正常，多年來持續鼻塞、頭痛、黃鼻涕及嗅覺不良的症狀也恢復正常，生活品質大幅改善。

黃承楨解釋，慢性鼻竇炎盛行率高達20％，主要症狀為鼻塞、頭痛、黃鼻涕及嗅覺不良。約僅3％鼻竇炎患者會出現眼部併發症的情況。初期症狀為流淚，眼睛脹痛，嚴重會出現視野模糊、眼球運動受限及視力喪失的可能。他強調，鼻竇構造複雜，眼睛及顱底就在旁邊，因此一般內視鏡手術就容易出現開不乾淨而出現復發狀況。

而3D立體定位導航系統，就是讓醫師不會迷路在複雜的鼻竇中外，還能避免傷及眼睛及顱底等重要部位。只要術前將病患的鼻竇電腦斷層上傳至導航系統，術中利用光學或電磁定位，就能建立即時的個人『鼻竇地圖』，誤差範圍只有1~2公釐。因此醫師能在術前及術中規劃手術路徑，避開重要的器官像是眼睛跟腦部，就可以精準清除鼻竇炎病灶，增加治療成功率及安全性，以及降低術後出血量及疼痛感。

(中時 )