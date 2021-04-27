戰績全聯盟最好、率先取得季後賽門票的爵士，沒想到今天又以104比105不敵灰狼，連續兩場比賽都敗給墊底球隊，可說是非常難看。

爵士本季異軍突起，力壓衛冕軍湖人、快艇、籃網、七六人、公鹿等豪門強權，取得聯盟最佳戰績，然而隨著球員受傷消息，近來狀況不慎理想，繼前役在主場96比101不敵灰狼之後，今日前往明尼蘇達踢館，沒想到又慘跌一跤，本季3次交手全敗，遭到橫掃，跌破眾人眼鏡。

此役爵士帶著報仇之心前來，首節就打出33比17攻勢，最多取得18分領先優勢，但次節不但球員找不到籃框，就連防守也無心無力，被灰狼打出32比14單節攻勢，半場結束反落後2分。值得一提的是，之前的2次對決，爵士也是第二節崩盤，爵士合計在第二節以58-95輸掉了多達37分。

易籃再戰，狀元郎愛德華茲與唐斯聯手，搭配羅素的側翼攻擊，灰狼拉開領先優勢來到13分。決勝節，康利、英格利斯、戈貝爾強勢出擊，爵士終於在最後6.4秒超前，可惜關鍵時刻防守出現漏洞，戈貝爾協防導致內線出現沒人防守的局面，羅素趁機切入跳投得手，灰狼要回領先，克拉克生與康利都沒能把握最後一擊，爵士在48小時內連續敗給灰狼兩次，跌得灰頭土臉。

爵士全場投籃命中率不及四成，三分球投籃命中率更是三成以下，康利26分、9籃板、7助攻，戈貝爾18分，尼恩14分、5籃板，克拉克生13分、8助攻。

上季在勇士水土不服的羅素，本季來到灰狼雖然降為替補，但羅素反而找到應有定位，此役飆進7顆三分球貢獻27分、12助攻，唐斯21分、11籃板，愛德華茲14分、9籃板、4助攻，瑞德13分。

(中時 )