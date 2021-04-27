國民黨上午召開記者會，砲轟駐日代表謝長廷硬扯台灣核電廠也排廢水的言論，是「1分應付、2分作假、7分助日」，是失格失職、吃裡扒外，網路兩度民調都有逾九成反對，代表中華民國政府卻汙衊中華民國，蔡總統卻無任何說法？而且總統府、外交部官網自事發至今半個月，發布十多篇新聞稿，隻字未提福島核事故廢水，總統府、外交部及謝長廷沆瀣一氣、「揪團助日」，令人完全無法接受。

文傳會主委王育敏指出，謝長廷不斷硬凹台灣也排核廢水的言論，已引起台灣民意反彈，網路平台Yahoo 4月26日起進行網路民調「謝長廷再發表台電排放核廢水言論，你認為適不適當？」至今早8時止2519人投票，高達2365人(93.88％)表達不適當，認為有失駐日代表職責；4月15日，當謝長廷提出台灣也排核廢水，Yahoo即作「駐日代表謝長廷扯台灣核電廠也排廢水，拿廢水跟日本核廢水相提並論，你認不認同他的論述？」網路調查，1386人投票有1327人(95.7％)不認同。謝扯台灣核電廠為日本排放福島核事故廢水作辯解，已造成台灣民意高度不滿，蔡政府都聽不見？

國民黨記者會背板。（國民黨提供）

她說，謝的言論連民進黨都不認同，卻仍高居數百萬年薪的駐日代表，外交部卻以必須搭專機、檢疫14天等理由，包庇謝躲在日本逃避29日赴立院備詢；能處理謝的蔡總統及總統府，對謝至今無任何重點，若總統要包庇謝，就如同蘇貞昌包庇丁怡銘，包庇文化已成民進黨文化。謝除了政治責任，還有放假消息的法律責任，必須返台接受立院監督及警政署調查。

國民黨文傳會主委王育敏27日譴責台灣駐日代表謝長廷對日本排放核廢水的言論，痛批謝長廷刻意製造假消息，將台灣核電廠正常排放廢水與福島核電廠混為一談，遭原能會與學者打臉，不適任台灣外交人員，呼籲蔡英文總統予以撤職；行政院比照處理假消息的作風，予以法辦。（鄭任南攝）

文傳副主委黃子哲說，謝連發兩篇臉書文提出「證據」，都遭原能會打臉「日本排放的是核災區廢水，性質、來源都與國內核電廠排放有所不同」。謝是看不懂原能會的說明嗎？而且謝為了圓謊，偷偷修改臉書文：4月9日謝長廷臉書原文是「……其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議。」4月23日修改為「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」

此外，4月14日另一篇臉書原文指「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海」，23日則修改為「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海。」黃子哲質疑，謝意圖魚目混珠，掩蓋自己硬凹、說錯的論述，再提出所謂的證據來混淆黑白、張冠李戴，根本是「1分應付、2分作假、7分助日」，失格失職，「謝聲稱不能撤臉書文，以免毀滅證據；但發布假消息不能毀滅證據，卻竄改證據嗎？」謝如此犧牲小夫成就大日本，舔日舔到眾叛親離，有朝一日會是日本大英雄。

國民黨文傳會主委王育敏（中）、副主委鄭照新（左）及黃子哲（右）27日譴責台灣駐日代表謝長廷對日本排放核廢水的言論，痛批謝長廷刻意製造假消息，將台灣核電廠正常排放廢水與福島核電廠混為一談，臉書的貼文一再遭遭原能會與學者打臉，不適任台灣外交人員，呼籲蔡英文總統予以撤職；行政院比照處理假消息的作風，予以法辦。（鄭任南攝）

黃子哲說，謝對外代表蔡總統、中華民國政府，卻污衊中華民國，蔡總統卻默不吭聲，有如養老鼠咬布袋，除了縱容謝吃裡扒外，其實自 4月13日日本宣布福島廢事故廢水將排入海，南韓、中國相繼召見日本大使抗議，我國外交部、總統府至今都發過10多篇新聞稿，卻隻字未提福島核事故廢水，尤其總統府上周對於網路有偽造假公文立即究辦，對謝就真廢水發布假消息卻完全不辦，總統府、外交部與謝成了「揪團助日」。

文傳會副主委鄭照新說，謝長廷成為日本民族英雄卻是台灣恥辱，助日大使應改為污台大使，「將日本利益擺第一、視台灣安全如無物」，毫不理會原能會數次澄清，對外代表蔡總統、中華民國政府，卻污衊、攻擊中華民國，蔡總統卻默不吭聲，有如養老鼠咬布袋、養小夫咬台灣，不但無法擔任駐日大使，連當台灣人的資格都沒有，蔡總統不能縱容謝吃裡扒外，若不認同謝的言論，就該立即召回。

國民黨記者會背板。（國民黨提供）

對於被視為謝子弟兵的綠委莊瑞雄為謝緩頰稱「原能會的說法與謝沒不一樣」，王育敏說，莊要為自己言行負責，因為原能會已一再告訴大家兩者不同，不知莊是傳自謝？謝還以一位學者（清大原子科學院院長李敏）的看法，為其說詞背書，該學者今天也投書媒體強調「外交官的責任是適當表達立，保障與爭取國家與國最大利益…，我為我的論述成為您不當發言的遮羞布感到無奈。」

(中時 )