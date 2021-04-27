7年前鼎昌公司負責人楊育昌以興櫃股票合購、紅包股等投資方案，誆騙投資人吸金逾6億元，一審依違反銀行法之非法經營收受存款業務罪將楊男判刑13年，台灣高等法院更二審改判刑12年8月，没收犯罪所得。可上訴。

判決指出，楊育昌是鼎昌公司董事長，他指揮公司各營業處旗下不知情的業務人員，以「興櫃股票合購方案」、「紅包股方案」向不特定人招攬投資，並保證還本及獲取與本金顯不相當之報酬，非法吸金6億907萬多元。

更二審斥責楊育昌正值青壯之年，不思以己力賺取所需，竟利用鼎昌公司招攬上開投資方案，誘使不特定人出資，導致眾多投資人投入畢生積蓄、家庭經濟難以為繼、親友感情失和，非但造成他人財產上重大損失，亦危害金融監理秩序。

更二審考量楊男非法吸金規模高達6億餘元，他迄未清楚交代未扣案犯罪所得去向，也未積極清償投資人尚未取回之本金，考量他的犯罪動機、目的、手段，判處12年8月徒刑。

(中時 )