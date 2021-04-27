27日日股走低，雖然科技股勉強扮演撐盤角色，但市場還是擔心新冠疫情後市發展。日經早盤暫時還守在兩萬九關卡以上，收29,047點，跌79.23點，跌幅0.27%。東證股價指數早盤收1,909.31點，跌8.84點，跌幅0.46%。

Pictet資產管理認為，因為許多日本民眾不願配合，所以現正在東京，大阪等地區執行的新版緊急狀態未來成效會如何，目前則不得而知。

還有，一些已公布亮眼財報的業者，股價卻都沒有表現，那是因為市場對獲利數字的要求更高了。

根據日本當地報導，東京許多地方仍然人滿為患，因為民眾漠視日本政府所發布的緊急狀態。

隔夜美股中，那斯達克指數又創新高，激勵日本同業股價表現。 東京威力科創漲0.29％，TDK漲1.45％，京瓷也漲0.95％。

相機與醫療設備製造商佳能小跌0.19％，雖然年度財測目標值優於市場預估。

日東電工跌1.49％，此該工業材料製造商的年度財測值，未達市場預期。

東證核心30中，漲幅最大的是日本電產，上漲1.31％，其次是三井住友金融集團，上漲1.17％。同時，基恩斯跌2.92％，豪雅跌1.99％，是表現最差的兩檔。

(時報資訊)