《商情》供應擔憂 玉米大豆觸近八年高價 12:002021/04/27 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二玉米電子盤連七日上漲，且觸近八年高價，因受到巴西和美國的不利天氣影響，引發了市場對全球供應的擔憂；小麥攀升至2013年2月以來的最高價，而大豆達到近八年高點。 周二(4/27)截至台北時間11:45，交易最活躍的玉米期貨漲0.53%，至661.5美分，盤中最高來到666.25美分，最低來到657.5美分，小麥期貨漲0.68%，報744.50美分，大豆期貨漲0.28%，至1543.5美分。(商品行情網) 《觀光股》國旅續熱 高野飆逾2年高價 《商情》料供應不足 紐約鈀金再登歷史高點 (時報資訊) #全球 #近八年 #供應 #擔憂 #高價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》紐約期棉漲近二個月高點 10:182021/04/27 財經 暌違24年 新台幣收盤見27字頭 04:102021/04/27 財經焦點 《光電股》玉晶獨家供應SONY潛望式望遠變焦鏡頭 營運添動能 13:592021/04/27 財經 擔憂萊豬公投闖關 蔡易餘：努力把群眾召喚出來投反對票 10:172021/04/27 政治 壽險業認購踴躍 中信銀國際板美元債 今掛牌 04:102021/04/27 金融．稅務 《商情》憂庫存降 周一期銅觸10年高點 10:352021/04/27 財經 帝寶名人遭詐 母子身價上看60億 沒拿到「黑山護照」先搞丟千萬 07:352021/04/27 財經 印度醫療資源崩潰 買不起黑市藥品氧氣只能等死 03:392021/04/27 國際 房市熱 3月房貸餘額續衝新高 04:102021/04/27 財經要聞 反應成本、供給趨緊支撐 台塑5月PVC外銷報價上漲30美元 13:392021/04/27 財經 1分鐘讀財經》聯發科聯電明第1砲 押寶10檔法說行情 08:222021/04/27 財經 財經熱門新聞 徐旭東長考1個月後頭點 全台最老百貨遠百寶慶店打掉重蓋 - 財經 - 工商 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片缺貨慘爆 通用總裁1句話點出恐怖現實 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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