周二玉米電子盤連七日上漲，且觸近八年高價，因受到巴西和美國的不利天氣影響，引發了市場對全球供應的擔憂；小麥攀升至2013年2月以來的最高價，而大豆達到近八年高點。

周二(4/27)截至台北時間11:45，交易最活躍的玉米期貨漲0.53%，至661.5美分，盤中最高來到666.25美分，最低來到657.5美分，小麥期貨漲0.68%，報744.50美分，大豆期貨漲0.28%，至1543.5美分。(商品行情網)

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