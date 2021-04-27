廠方代表說明到一半就被居民噓聲趕下台，現場氣氛緊張，最後說明會不歡而散。（吳建輝攝）

東泰僅派出一名代表與會，甚至連說明書、擴音設備等都沒有準備，僅有幾張桌子及椅子，讓居民憤怒表示根本想開說明會的誠意都沒有。(吳建輝攝)

當地居民堅決反對，若工廠復工不排除上街頭抗議。(吳建輝攝)

曾經多次違反《水污染防治法》、《空氣污染防治法》的彰化縣芳苑鄉東泰紙廠，今天上午召開復工說明會，引發居民不滿湧入會場齊聲抗議，堅決反對造紙廠復工，廠方代表說明到一半就被居民噓聲趕下台，現場氣氛緊張，最後說明會不歡而散，但居民表示，不排除上街抗議，展現堅決反對的決心。

上午芳苑保順宮擠滿抗議人潮，廠商代表上台表示，公司必定會遵守國家規定，不管是民生用水、廢水、廢氣排放、噪音等問題，都有完整的措施應對，來符合民眾的期待，但話還沒說完，就被居民趕下台，場面尷尬。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，東泰今天等於要用「程序」的方式來強行復工，要這些居民來背書，過去這家公司誠信不足，就連試營運也可以排放廢水，加上空汙等問題，年前工廠甚至掛出售布條，還放假消息要居民放心，不會再復工，沒想到現在想用這種方式復工，居民絕對抗爭到底。

彰化縣環保局回應表示，該公司於2013年至2014年間，共遭查獲5次違反水污染防治法，包含繞流排放未經處理廢水、及未取得水污染防治許可證逕自排放廢水，共計超裁處新台幣102萬元，並命其停止試車及駁回該公司水許可申請在案。

環保局說，該造紙廠2018年6月重新申請水污染防治許可證，但因先前多次違反環保法令，並於申請階段發生多次民眾抗爭圍廠事件，為避免日後持續發生陳抗情事，要求該公司需依公害糾紛處理法提出和在地政府機關或團體簽訂環境保護協定並經民事法庭公證生效相關資料，經多次補正後，屆期仍未提出簽妥之環境保護協定，故於108年4月經環保局駁回該公司水許可申請。

環保局強調，東泰紙廠如欲申請水污染防治許可證，除應依公害糾紛處理法提出和在地政府機關或團體簽訂環境保護協定外，並應設置水質水量自動連續監測設備，環保局提醒事業應妥善處理產生之廢(污)水並與所在地周邊民眾妥適溝通，以實現企業保護環境責任。

(中時 )