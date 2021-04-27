過去聲望頗高的蔡英文最近在多項民調滿意度走跌，加上綠營派系卡位戰吃相難看，毫不遮掩，媒體指出，總統新任期未滿一年，內外已問題重重。

美麗島電子報公布4月最新國政民調，關於蔡英文總統部分，不論是信任度與執政滿意度，均比3月調查數字均稍微下滑，但是比起2020年3月剛當選時的數字，信任度下跌11.8個百分點，執政滿意度下跌14.3個百分點。

另根據《TVBS》4月20日發佈的民調，蔡英文滿意度41%，在台灣13個主要政治人物中排名第6。相較去年8月調查，蔡英文滿意度從52%下滑至41%，排名從第3名降至第6名。

港媒《中評社》指出，綠營派系鬥爭，游錫堃、林佳龍為首的「正國會」對蘇貞昌的不滿已是搬到檯面上對著幹。蘇貞昌最近讓曾出事的愛將、前發言人丁怡銘回鍋擔任顧問，消息會外洩，傳出就是黨內特定派系所為。

報導也說，駐日代表謝長廷，日前在臉書宣稱台灣也排核廢水，遭在野黨砲打後，他還繼續打筆戰稱他有資料可證明台灣確實有排放含氚等物質的廢水，否則他願負法律責任。對此，總統、部長、院長都沒說話，不知何時才能落幕。

賴清德和鄭文燦的競爭也白熱化，賴清德24日邀請美國在台協會（AIT）處長酈英傑等多位外國駐台代表前往嘉義阿里山登山，陣仗不小。

報導最後強調，蘇貞昌、游錫堃、謝長廷在陳水扁任內曾並列「四大天王」，沒想到鬥了20年還沒鬥完。民進黨派系卡位戰吃相難看，毫不遮掩，瀕臨失控。

(中時新聞網)