世界衛生組織26日表示，將在未來兩周內決定是否向兩款大陸新冠疫苗，包括國藥集團和科興生物公司各自研發的疫苗，批出緊急使用授權，一旦獲批，將是首次有西方以外國家製造的疫苗獲得世衛認可。

世衛助理秘書長西芒（Mariangela Simao）在簡報會上表示，世衛將在本周內，決定是否批准緊急使用國藥疫苗，並在下周內決定是否批准緊急使用科興疫苗。世衛的緊急授權名單用以通報各國監管機構，相關疫苗的安全性和保護效力。如獲得授權，意味這兩款疫苗將納入世衞主導的全球新冠疫苗保障機制（COVAX），可以向貧窮國家提供使用。

上述兩款疫苗已分發數百萬劑量到大陸境內多地，並出口到多個國家，特別是拉丁美洲、亞洲與非洲國家。世衛已向美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗、英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗、美國強生集團的疫苗發出緊急授權，美國藥廠莫德納的疫苗亦在本周審批。

(中時 )