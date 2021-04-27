駐日代表謝長廷有關福島核事故廢水的言論，引發強烈爭議，國民黨主席江啟臣在臉書發文，把茅頭指向蔡英文總統說：「蔡總統，你有責任正告國人：謝長廷還能代表中華民國嗎？」

江啟臣說，謝長廷身為中華民國駐日大使，面對日本宣布將要排放福島核污水，第一時間不是抗議，而是透過臉書昭告天下台灣也排核廢水的錯誤訊息。

他說，駐日大使在日本，代表的就是蔡總統，一切的發言都等同蔡總統的意志，但謝長廷接二連三的發言，無視台電澄清台灣核廢水與福島核污水的差別，無視原能會已向日本表達抗議的事實，依然故我，繼續混淆視聽。

江啟臣指出，請問蔡總統，謝長廷的發言還代表我國政府嗎？蔡總統若默不作聲，既不否認言論也不召回謝長廷，形同默認謝長廷的言行，就是蔡總統的意志！

江啟臣表示，核污水的排放不只影響我國更影響全球海洋生態，駐日代表在日本就是中華民國的發言人，未在第一時間代表中華民國表達反對與抗議，反而為日本辯護，宛如日本官員，嚴重失職失格，枉為中華民國駐外代表。

他指出，日本排放核污水攸關我國漁民生計與國人食安，台電澄清、原能會反對，外交部依法應指揮監督駐外機構向日本表達政府態度，但卻僅表達「高度關切」，面對謝代表的發言卻更是沒有任何作為，一個政府多頭馬車，態度曖昧，令人質疑政府捍衛國家利益與人民權益的決心。

江啟臣強調，與政府不同調，荒腔走板的言行，蔡總統有義務，向全民釋明「謝長廷代表誰發言」，勿讓國際社會接收錯誤訊息！

(中時 )