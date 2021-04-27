6歲韓國女偶像權珉娥原是女團AOA成員，去年在網路上爆料遭隊長申智珉霸凌長達10年，還三度輕生，曝光割腕照嚇壞粉絲，儘管她事後承諾會好好治療，前陣子卻又爆料遭學長性侵，如今再度發文控訴治療期間遭護理師刁難，遭到網友一面倒攻擊，情緒徹底崩潰，深夜上傳血淋淋自殘照。

珉娥發文透露，她固定會去一間精神科醫院治療憂鬱症，8個月前她的狀況極度不穩定，當時她因故更改約診時間，沒想到被年紀比自己小很多的護理師責罵，決定之後再也不去那裡治療，然而那間醫院對她來說還是最方便，開出的藥物也讓她最適應，因此最近她鼓起勇氣回到那間醫院。

珉娥表示，她再次碰上那名護理師，對方的態度和之前一樣不耐煩，就算珉娥沉住氣詢問「為什麼要這樣說話」也遭到敷衍，因此她26日親自到醫院希望好好溝通，對方卻聲稱整起事件是誤會，讓珉娥氣得指控對方不適任，「如果你家有誰是憂鬱症患者，被像你這樣的護理師無視、歇斯底里地對待，被比自己年輕許多的人當作出氣對象，你的心情如何？」

事件爆出後，不少網友認為珉娥太小題大作，再度讓珉娥的精神受到刺激，接連發布好幾次貼文，「作秀？博取同情？」更在半夜貼出滿地鮮血的照片，疑似再度自殘，「我已經看精神科超過10年了，我為什麼會發瘋？你們要以我的身分活看看嗎？」珉娥的狀態讓網友十分擔心，紛紛留言「別做傻事」，然而她目前沒有回應。

(中時新聞網)