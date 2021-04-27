近日傳出台新銀行高階主管疑與所屬部門多名女性主管有情感與肉體關係，引發社會關注。綠委林楚茵今日出席性騷擾防制修法公聽會時表示，主管機關需要特別注意是否有利用權勢性交的情形。

林楚茵指出，職場性騷擾常涉及性別與權力不對等，被害人常被迫離職，或孤立無援、持續受害，縱使現行法規規定能提起申訴，但更多的是擔心反被報復而暗自隱忍。且依現行《性別工作平等法》規定，性騷擾相對人為單位最高負責人（雇主）時，仍由雇主來處理被害人申訴及調查，導致雇主自己調查自己的荒謬情形層出不窮。

林楚茵說，當行為人是雇主時，更要確保申訴的利益迴避，且也要提供被害人社工輔導、心理諮商、醫療、法律等資源。

林楚茵表示，近年發生數起震驚社會的跟蹤騷擾案件，有鑒於此，自己也提出《跟蹤騷擾防制法草案》版本，將於本周四的內政委員會排審。

林楚茵要求，行政部門在更新與公開跟蹤騷擾問題、防制成效與其他分析統計資料時，頻率應要達到兩年一次才足夠。

林楚茵說，任何人都有可能是被害者或加害者，希望能藉由《跟蹤騷擾防制法》、《性騷擾防治法》及《性別工作平等法》等修法草案，完善性別平權相關法律，不僅是保障女性，更是保障男性，避免憾事再度發生。

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(中時 )