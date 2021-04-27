「天成文旅-繪日之丘」的溫馨家庭房。（天成飯店集團提供）

迎接五一國際勞動節共3天連假，遊憩、飯店業都有犒賞辛勤勞工朋友的優惠，無論是餐費、樂園票券都有下殺近5折的活動，如六福村主題遊樂園在5月1日至5月3日限時推出勞工快閃優惠，勞工本人出示名片或員工識別證，原價999元的票價僅需510元，同行最多4位親友也能同享優惠價。

「台中金典酒店」栢麗廳自助百匯在4月30日至5月2日推出「勞工解悶日」，凡身份證內數字包含當天日期符合3碼者（例：430、501、502），可享午、晚餐5折，符合2碼者用餐享65折，符合1碼者享用餐75折優惠，且身份證不須連號，只要包含以上數字就有優惠，用餐時需出示證件查核即可（需加收原價1成服務費）。

「天成文旅-華山町」及「天成文旅-繪日之丘」則在4月19日至5月31日共同推出「有證我最罩」住房專案，活動期間內之周日至周五入住，出示員工識別證或名片即享超優惠專案價格，入住精緻客房每房每晚最低僅1300元起；溫馨家庭房每房每晚4人房最低2500元起，等於4人同行，平均每人僅625元。

(中時 )