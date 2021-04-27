台灣民意基金會今公布最新民調，高達八成七擔心兩年後日本將福島核廢水排入海中，不擔心的只有 9.2％，擔心比不擔心多 78 個百分點。董事長游盈隆今提醒，這項發現暗示，擔心日本核廢水排放造成全球及台灣海洋的污染，已幾乎是台灣全民的共識

民調顯示，62.3％非常擔心，24.5％還算擔心，6.0％不太擔心，3.2％一點也不擔心，3.9％ 沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，台灣政府不像中國與南韓政府措辭強烈的反對，迄今僅由 相關政府部門發出零星、軟弱無力的回應，駐日代表謝長廷一席「台灣核電廠也排放含 氚核廢水入海」發言，更引起軒然大波，後續發展值得關注。

本次調查訪問期間是 2021 年 4 月 19到21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1021人;抽樣誤差95％信心水準下約正負 3.07 個百分點。

(中時 )