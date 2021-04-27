新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處將於4月27日起至5月2日共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」。（淡古提供）

在臺灣提到荷蘭就會想到淡水紅毛城，城內唯一的荷蘭人「安東尼」為了年度盛事「荷蘭國王節」特地變裝，更廣邀民眾身著橙色衣物入館，即可免費兌換限量好禮，一起「橘」國歡騰！

新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處將於4月27日起至5月2日共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」；每年的4月27日是荷蘭國王的生日，人民會以代表荷蘭的橘色進行佈置或辦理慶典活動，也會打扮全身橘去參加派對。淡古館員們則是發揮創意，利用一些日常用品，把在淡水紅毛城主堡內唯一的荷蘭人：亞洲總督安東尼·范·迪門（Antonio van Diemen）的雕像戴上帽子、穿上披風，再打個大領結，橘通通的造形相當應景及吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，頓時搖身變為城內最夯的男人。

除了雕像裝扮外，活動期間只要民眾身上有橘色元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，就能到淡水紅毛城文創商品店「紅城小舖」領取1份好「橘」禮(隨機贈送），包括荷蘭在臺辦事處限定的木製疊疊樂、荷蘭標誌的鬱金香USB、肩背環保袋及本館特製的淡水紅毛城書籤椪柑冰棒，每日總共限量10份，連送6天到勞動節連假結束，歡迎有興趣的人把握機會前來共襄盛舉。更多的活動內容可上淡古官方網站、粉絲專頁查詢、。

淡古館長黃麗鈴表示，1628年西班牙在淡水興建「聖多明哥城（Fort San Domingo）」，1642年由荷蘭人重建新城，並以總督的名字命名為「安東尼堡（Fort Antonio）」，另因曾稱荷蘭人為「紅毛」，因此也叫紅毛城。由於與荷蘭很有淵源，所以特別與荷蘭在台辦事處合作，讓無法出國的人在淡水紅毛城就能感受荷蘭國王節的歡樂氣氛，希望透過跨單位的推廣活動，讓大家在特色節慶中認識更多有關古蹟的歷史故事，寓教於樂。

(中時 )