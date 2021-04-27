歐盟在周一表示，已經對阿斯利康(AstraZeneca；AZ)發動法律行動，該公司未能遵守疫苗的供應合約，沒有依照可靠的計畫來確保準時交貨。
阿斯利康回應指出，歐盟的法律行動是沒有道理的，將在法庭上強力為自己辯護。
根據雙方合約，該英國/瑞典公司承諾在今年第二季以大努力交付1.8億劑疫苗給歐盟，下半年期間總交付量為3億劑。
然而阿斯利康在3月12日指出，到六月底僅能交付三分之一，約7000萬劑疫苗。歐盟執委會在一周後寄出法律信函，聲稱這是解決紛爭的首個正式行動。
阿斯利康的延後交貨，被認為是歐盟疫苗計畫緩慢和受阻礙的主要原因。在該公司反覆削減供應之後，歐盟已經改變計畫，目前更加依賴於輝瑞/BioNTech疫苗的供貨。
歐盟發言人在周一新聞記者會上表示，歐盟上周五已經對阿斯利康提起法律訴訟，合約中的某些條款沒有獲得遵守，該公司還無法制定確保準時交貨的可靠策略。
阿斯利康則聲稱已經完全遵守與歐盟的「預購協定」，並將在法庭上堅決為自己辯護。公司歡迎此一機會，能盡快解決此一爭端。
根據合約，該訴訟將在比利時的法院解決。
(時報資訊)
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