外貿協會表示，AI議題是今年COMPUTEX 2021 Hybrid最重要的議題之一，尤其是5G技術商轉為 AI與IoT發展注入全新動能，今年展會中將可見到AI多元化串聯與發展。

根據IDC報告，2024年全球AI總產值可望突破5,000億美元大關，臺灣企業亦從以往著重導入AI以提升生產效率，轉向以營運為主要考量。COMPUTEX作為全球領先資通訊產業專業展，今年除了將攜手 GARAOTUS、GIGABYTE、NVIDIA、NXP、Supermicro等國際科技大廠展現強大AI生態系，更首度將展會打造為虛實融合智慧展覽平臺，帶給所有與會者全新數位化體驗。

在#COMPUTEXVirtual線上展中，GIGABYTE將針對雲端運算、AI與HPC叢集以及5G邊緣運算，推出多元處理器架購的垂直產品線，透過整合CPU與ASIC、FPGA或GPU等偕同加速卡，提供從AI學習到AI推論的完整方案，加速AIoT應用落地。Supermicro則計畫展出適用AI、DL、HPC、3D圖形視覺化、桌面虛擬化以及視訊串流應用的最新多重GPU最佳化系統，為資料中心、雲端和邊緣的AI、圖形和模擬工作負載提供最佳效能。臺灣資訊服務業龍頭精誠資訊（SYSTEX）的雲端服務品牌GARAOTUS，亦展現雲原生(cloud-native)的HPC和 AI解決方案。

人工智慧作為新興技術的主要驅動力，將成為COMPUTEX論壇的趨勢主題之一。繼GPU技術大會（GTC21）中宣布多項最新的AI技術，NVIDIA也將參與COMPUTEX主題演講，向全球與會者分享將為各產業帶來變革的重要技術。

半導體大廠恩智浦半導體（NXP Semiconductors）則於 COMPUTEX Forum分享其願景以及AI賦能智慧生活、智慧城市、智慧交通與智慧製造等場域應用。

此外，4月29日將舉辦「COMPUTEX 行銷心法大公開！」活動，邀請今年#COMPUTEXVirtual行銷合作廠商Appier、創意視覺團隊白輻射影像、社群新媒體科技報橘與電商人妻等重量級講師，從各式數位管道加乘影音、AI演算等多元工具，全方位解析後疫情時代的行銷推廣策略。

(時報資訊)