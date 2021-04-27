記憶體模組廠宇瞻(8271)將於5月31日推出為期一個月的「後疫轉型，技術革新」數位展覽平台，同時搭配COMPUTEX Virtual線上展(6月1日~6月5日)，展出針對5G高效能運算、雲端物聯、電競、生活娛樂等應用市場的新技術與新產品，零時差與參觀者進行線上互動，搶先布局趨勢商機。

隨著疫情的影響各國出入境皆受管制，多家國際大廠及策展方皆在尋求新的展覽型態，宇瞻科技繼去年推出「記憶儲存．端雲整合」數位展之後，今年將於5月31日推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位展覽平台，展示眾多儲存與記憶體產品和解決方案。宇瞻並同步參與COMPUTEX Virtual線上展，期望以創新的展覽模式打破時間與地理藩籬，接觸更多國際買主與廠商，開拓合作商機。

宇瞻深耕記憶體模組、工業用SSD與消費性數位產品領域二十餘年，今年將推出全新的「後疫轉型，技術革新」數位化展覽平台，屆時將針對5G高效能運算、雲端物聯、電競、生活娛樂等應用市場，展出一系列高效能的產品，創新面向則有CoreSnapshot秒速SSD備份復原韌體技術，能為客戶一秒解決駭客攻擊及突發系統崩潰困境。

宇瞻同步參與外貿協會主辦的COMPUTEX Virtual線上展，透過虛擬攤位讓觀展者直擊宇瞻的最新產品與技術，並可即時與全球的消費者及買主互動交流，在5月31日至6月30日於線上展示宇瞻最新的產品及技術數位。

(時報資訊)