美系外資出具最新報告，認為ABF載板供需吃緊程度較預期嚴峻，漲價效益將帶動IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2021年首季毛利率提升，並推動股價重啟漲勢，調升首季毛利率及獲利預期，維持「優於大盤」評等、目標價自152元調升至168元。

欣興股價自23日起上攻力道轉強，今（27）日開盤即以上漲3.21％的103元開出、站回百元關卡，最高上漲4.71％至104.5元，創下歷史新高，截至午盤維持逾1.5％漲幅，站穩百元關卡。三大法人上周合計買超4萬5535張，昨日續買超2萬4758張。

美系外資認為，欣興雖在台灣擁有領先技術、且客戶組合在同業中最完整，但股價自去年10月底山鶯廠S1火災後持續區間震盪，掩蓋了ABF載板獲利顯著成長利多，表現遜於其他載板同業。

美系外資預期，儘管山鶯廠S1災後復原速度可能較預期慢，但因ABF載板供需吃緊程度較預期更嚴峻，對產品定價更有利，將首季毛利率預期自16.5％提升至16.8％，季增逾2.6個百分點，每股盈餘預期自0.86元調升至0.93元，並看好將推動股價上漲。

展望後市，美系外資預期手機高密度連接板（HDI）需求雖下滑，但載板需求續強及車用PCB需求復甦，將帶動欣興第二季營收季增4～6％，載板價格上漲、火災影響淡化將使毛利率續升逾2個百分點。受惠季節性需求及新產品帶動，下半年產品價格將更有利。

鑒於ABF載板供需展望持續變化，BT載板需求增加及與新興技術融合帶動的成長潛力，美系外資認為欣興處於可利用類載板（SLP）、軟硬結合板（RFPCB）等發展契機的良好位置，維持「優於大盤」評等、目標價自152元調升至168元。

(時報資訊)