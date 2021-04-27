A股三大指數震盪走低 醫藥生物類股走強 12:252021/04/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數27日小幅開低後震盪走低。截至午間收盤，上證指數跌0.54％，報3,422.52點；深證成指跌0.65％，報14,131.50點；創業板指跌0.46％，報2,955.71點。 在各概念股表現方面，採掘、國防軍工、鋼鐵類股跌幅居前；醫藥生物類股逆市走強，早盤漲1.15％。休閒服務、紡織服裝、銀行、食品飲料類股均逆市上漲。 華爾街大型電子股上揚 那指和標普創新高 道瓊收跌61點 《韓股》觀望味濃 KOSPI走弱 (工商 ) #類股 #A股 #三大指數 #醫藥生物 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入列被動八強 臺慶科成電感股王 10:062021/04/27 財經 美元回吐年內漲幅 人民幣在岸價微幅走升 11:552021/04/27 財經 1分鐘讀財經》聯發科聯電明第1砲 押寶10檔法說行情 08:222021/04/27 財經 台股衝破17,500點 投顧上看萬九 04:102021/04/27 財經要聞 熱錢回流 台幣超強 站上27 04:102021/04/27 財經要聞 十檔法說會行情點火 04:102021/04/27 財經要聞 寶鋼 Q1淨利年增逾兩倍 04:102021/04/27 全球財經 外資匯入 新台幣升逾1角觸及27.852元 續創24年新高 09:542021/04/27 財經 《日股》新冠病毒肆虐 日經晨險守兩萬九 12:002021/04/27 財經 中天、合一同飆漲停 台灣生技指數大漲逾3％ 12:272021/04/27 財經 台股突破17600點再創新高 聯電、友達、群創開高 09:092021/04/27 財經 財經熱門新聞 徐旭東長考1個月 全台最老百貨遠百寶慶店打掉重蓋 - 財經 - 工商 車用晶片缺貨慘爆 通用總裁1句話點出恐怖現實 - 財經 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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