A股三大指數27日小幅開低後震盪走低。截至午間收盤，上證指數跌0.54％，報3,422.52點；深證成指跌0.65％，報14,131.50點；創業板指跌0.46％，報2,955.71點。

在各概念股表現方面，採掘、國防軍工、鋼鐵類股跌幅居前；醫藥生物類股逆市走強，早盤漲1.15％。休閒服務、紡織服裝、銀行、食品飲料類股均逆市上漲。

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(工商 )

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