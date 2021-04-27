台股加權指數今（27）日漲多拉回，午盤前多在平盤下上游走，櫃買指數則在內資法人點火下逆勢大漲，鎖定生技股的中天（4128）及合一（4743）拉漲停，帶動上櫃生技股大漲，以上櫃生技股為主要持股的台灣生技指數大漲超過3％，成盤面亮眼的族群。

近日全球疫情再度緊張，6月生技展也將舉行，配合生技股近來股價低檔整理一段時間，且不少生技股去年獲利優、殖利率表現佳，在集中市場衝過17,500點歷史新高稍事休息下，盤面由生技股點火，且由櫃買市場率先表態上漲。

生技股今天成為與航運股盤面維繫市場人氣的重要指標，上市生技股至近午盤時，約維持0.55％的漲幅，跌深股ABC-KY拉上漲停，國光生、和康生及中化等都上漲3％以上，另上櫃生技股指數更大漲3.22％，中天及合一聯袂拉上漲停，晶宇、高端疫苗、浩鼎、台微體、保瑞、松瑞藥、合世等都大漲5～9％以上，因而推升跨上市櫃生技股的台灣生技指數也上漲約3.15％，

(工商 )