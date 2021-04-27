國民黨中常委謝坤宏上周在中常會發言，宣稱總理孫中山經得道成仙，曾嗆聲「廢掉中常委」的中廣董事長趙少康，明天將赴中常會演講，並回應謝的說法戲稱「我到中常會是去登壇作法嗎？」國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文說，國民黨的中常委，是在「馬金體制」肆虐下，走向漫漫長夜、一覺不起。

蔡正元說，馬英九剛選上國民黨主席時，把原先由中央委員互選的中常委，改為由黨代表複選，而且任期比黨主席短很多，剛開始只有一年任期，結果是中央委員變閒差，中常委變得希奇古怪，只忙著和黨代表交際應酬，有錢有閒忙這種應酬的人就成了萬年中常委，當時號稱「馬金體制」。

蔡正元說，他實在看不出來，馬英九和金溥聰搞這種怪制度，除了弱化中常委外，還有什麼邏輯？結果不出所料，中常委選舉變成換票集團，中常委只關心黨代表的婚喪喜慶，中常委不分擔黨的財務責任，中常委不負擔黨的選舉勝負，中常會成了鄉民代表會，實質功能甚至還不如里鄰長會議。

蔡正元指出，他曾寫好書面改革計劃，建議中常委跟黨主席一樣，由黨員分區直選，選出有號召力的中常委，讓中常委負起地區選戰責任，讓中常會發揮政治功能。但馬英九對強化中常會似乎沒有什麼興趣，國民黨的中常委，就在「馬金體制」肆虐下，走向漫漫長夜一覺不起。

(中時 )