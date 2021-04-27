美國與3個印太夥伴協議於2022年底前在印度生產多達10億劑COVID-19疫苗，以供應其他亞洲國家；美國高階官員今天表示，儘管印度近期病例激增，相關計畫「仍在進行中」。

一名高階政府官員對記者說：「相關計畫正迅速向前發展。」他指的是美國、印度、日本和澳洲上個月舉行「四方安全對話」（Quad），決議共同努力增加2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗產量，明年底前投入10 億劑疫苗到東協與東南亞國家。

美國、印度、日本和澳洲3月舉行視訊峰會後發布會議成果事實文件，將由美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation, DFC）為印度疫苗生產商Biological E提供資金，以在2022年底前生產至少10億劑疫苗。

根據文件，日本正在討論向印度提供優惠日圓貸款，以擴大疫苗產量。美國總統拜登政府表示，這些疫苗將供應東南亞國家、印太以及其他地區。

此外，印度已敦促其他四方安全對話成員國投資其疫苗生產能力，以對抗中國不斷擴大的疫苗外交。

印度疫情近來不斷惡化，連續多天單日新增確診數都超過30萬例，已成這場大流行病的最新中心點，醫療保健系統近乎崩潰。拜登25日宣布，美國將立即提供生產疫苗所需的原料、醫療設備和防護裝備給印度。

白宮今天表示，美國將在接下來幾週開始與其他國家共享多達6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19疫苗。

「紐約時報」提到，先前，當印度總理莫迪（Narendra Modi）政府以為疫情最壞時期已經過去時，制定了疫苗外交政策，規劃販售或捐贈6640萬劑疫苗。

但到了3月底，印度境內病例開始增加，莫迪突然禁止出口疫苗，打亂了其他國家仰賴印度製疫苗所進行的接種計畫。

印度的血清研究所（Serum Institute）每天可生產240萬劑疫苗，是全球最大的AZ疫苗製造商之一，而目前印度政府幾乎扣下所有產量。迄今，僅有美國提議輸送一些疫苗到印度，以填補短缺。

不過，疫苗匱乏仍妨礙了印度維護人民安全的行動，擁有13.6億人口的印度，僅約2%完整接種了疫苗。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100427

(中央社)