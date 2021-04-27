大陸氣質女星江疏影在去年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，人氣很夯的江疏影也成為各時尚活動、代言爭相邀請的嘉賓，近日她就以一襲黑色開高衩露腿禮服出席品牌活動，而網友事後也曬出江疏影的無P照，讓女神的真實身材全都露。

34歲江疏影日前身穿一襲黑色的平口開高衩長裙出席品牌活動，大方露出香肩和鎖骨，而腰上的奶油色蝴蝶結讓整體造型更添亮點，江疏影事後也在微博發文說：「今天是奶油色大蝴蝶結」。

網友曝光江疏影的無P照（右圖），女神的真實顏值和身材仍在線。（圖／取材自微博）

不吝嗇展現好身材的江疏影，拍照時還刻意坐在高處，大方露出白嫩鳥仔腳，她一個抬腿動作，更是讓腿根若隱若現，性感畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，江疏影還留言嬌喊：「今天營業得可以嗎」，讓粉絲都快暴動。

而網友事後也曬出江疏影的無P照，江疏影肌膚白皙透亮、身材曲線凹凸有致，就連開高衩露出的長腿，依舊白嫩纖細，女神的真實顏值和身材仍在線，網友看了紛紛大讚：「好白 好美喔」、「姐 您的生圖都絕了」、「美女 底子真好」。

其實江疏影被曬出P圖已非第一次，她日前身穿抹胸禮服出席品牌活動，她凹凸有致的鎖骨和白嫩美肌全都露，江疏影還得意發文：「我的鎖骨在跳舞」，事後網友就曬出江疏影的無P影片中，大讚江疏影顏值出眾、身材優越，而她白皙美肌更是白到發光，亮到不科學。

粉絲鏡頭的江疏影顏值超正，她的美肌白到不科學。（圖／取材自微博）

(中時新聞網)