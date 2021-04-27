想入手一款大電量手機，用來應付繁忙的工作？realme 近期在台推出不少新機，其中realme C21算是當中最平價的選擇，搭載5000mAh電池，對於經常擔憂手機電池續航力的你來說，可說是最佳良伴之一。
realme C21搭載聯發科Helio G35處理器（12奈米製程、8核心架構，最高時脈2.3GHz），搭配4GB LPDDR4X RAM以及64GB ROM。採用三卡槽設計(位在左側），可同時放入兩張SIM卡以及microSD卡，擴充容量超輕鬆。機身使用6.5吋LCD螢幕，解析度1600 x 720(HD+)，最高亮度400 cd/m2（又稱nits），採用水滴螢幕設計，前置鏡頭位在頂端中央，螢幕對機身佔比89.5%。右側為相連的音量鍵以及電源鍵，底部採用micro-USB連接埠，有3.5mm耳機孔。機身共有菱格藍、菱格黑兩色，後置指紋解鎖功能。
搭載聯發科Helio G35處理器的realme C21在安兔兔評測跑分結果是110716分；在Geekbench 5單核心、多核心項目分別取得168分、970分的成績，很明顯屬於入門款的機種。
C21前置500萬畫素AI鏡頭（f/2.2），支援人像模式、縮時攝影、全景模式、 AI 智慧美顏、 AI 智慧HDR、臉部辨識解鎖、濾鏡模式；後置1300萬畫素主鏡頭（f/2.2、支援PDAF對焦、4倍數位對焦）、200萬畫素微距鏡頭（f/2.4，最短對焦距離4cm）、200萬畫素人像鏡頭（f/2.4）。主相機支援夜景模式、全景模式、專業模式、縮時攝影、人像模式、煥彩模式、AI 智慧 HDR、超級微距、AI 智慧美顏、濾鏡模式等功能，最高支援[email protected]格式錄影。
從簡單與OPPO Reno5 Z（主相機是OPPO Reno5 Z搭載4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素119度視野的超廣角鏡頭、200萬畫素微距離鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的四鏡組合）來說，可以發現C21在日拍上的表現明顯比夜拍出色，不過在顏色還原上有時顯得不夠細緻，也會有一些色偏的情況出現；夜拍的話需要手持4秒以上不晃動，難度挑戰很大，滿容易拍出不清晰的結果。
C21搭載5000mAh電池，支援藍牙5.0、Wi-Fi 802.11 b ／g ／n，支援4G不支援5G。採用基於 Android 10的realme UI。在台售價空機是NT$3990。建議若要選擇C21的話，可以作為備用機或是工作用設備，位在機身背面的喇叭，音效表現還不錯，玩遊戲時也不易遮擋。而如果要將C21若是作為拍照主力的話，很可能有時會感到失望。
(科技)
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