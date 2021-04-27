想入手一款大電量手機，用來應付繁忙的工作？realme 近期在台推出不少新機，其中realme C21算是當中最平價的選擇，搭載5000mAh電池，對於經常擔憂手機電池續航力的你來說，可說是最佳良伴之一。

realme C21搭載聯發科Helio G35處理器（12奈米製程、8核心架構，最高時脈2.3GHz），搭配4GB LPDDR4X RAM以及64GB ROM。採用三卡槽設計(位在左側），可同時放入兩張SIM卡以及microSD卡，擴充容量超輕鬆。機身使用6.5吋LCD螢幕，解析度1600 x 720(HD+)，最高亮度400 cd/m2（又稱nits），採用水滴螢幕設計，前置鏡頭位在頂端中央，螢幕對機身佔比89.5%。右側為相連的音量鍵以及電源鍵，底部採用micro-USB連接埠，有3.5mm耳機孔。機身共有菱格藍、菱格黑兩色，後置指紋解鎖功能。

realme C21內附配件。（黃慧雯攝）

realme C21左側與右側。（黃慧雯攝）

realme C21頂端與底部。（黃慧雯攝）

realme C21主相機位置。（黃慧雯攝）

realme C21採用三卡槽設計。（黃慧雯攝）

搭載聯發科Helio G35處理器的realme C21在安兔兔評測跑分結果是110716分；在Geekbench 5單核心、多核心項目分別取得168分、970分的成績，很明顯屬於入門款的機種。

realme C21在安兔兔評測與Geekbench 5跑分結果。（黃慧雯攝）

C21前置500萬畫素AI鏡頭（f/2.2），支援人像模式、縮時攝影、全景模式、 AI 智慧美顏、 AI 智慧HDR、臉部辨識解鎖、濾鏡模式；後置1300萬畫素主鏡頭（f/2.2、支援PDAF對焦、4倍數位對焦）、200萬畫素微距鏡頭（f/2.4，最短對焦距離4cm）、200萬畫素人像鏡頭（f/2.4）。主相機支援夜景模式、全景模式、專業模式、縮時攝影、人像模式、煥彩模式、AI 智慧 HDR、超級微距、AI 智慧美顏、濾鏡模式等功能，最高支援[email protected]格式錄影。

從簡單與OPPO Reno5 Z（主相機是OPPO Reno5 Z搭載4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素119度視野的超廣角鏡頭、200萬畫素微距離鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭的四鏡組合）來說，可以發現C21在日拍上的表現明顯比夜拍出色，不過在顏色還原上有時顯得不夠細緻，也會有一些色偏的情況出現；夜拍的話需要手持4秒以上不晃動，難度挑戰很大，滿容易拍出不清晰的結果。

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z日間實拍（3）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z日間實拍（4）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z夜間實拍（1）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z夜間實拍（2）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z夜間實拍（3）。（黃慧雯攝）

realme C21（左）對比OPPO Reno5 Z夜間實拍（4）。（黃慧雯攝）

C21搭載5000mAh電池，支援藍牙5.0、Wi-Fi 802.11 b ／g ／n，支援4G不支援5G。採用基於 Android 10的realme UI。在台售價空機是NT$3990。建議若要選擇C21的話，可以作為備用機或是工作用設備，位在機身背面的喇叭，音效表現還不錯，玩遊戲時也不易遮擋。而如果要將C21若是作為拍照主力的話，很可能有時會感到失望。

(科技)