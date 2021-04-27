台灣炸雞品牌頂呱呱與平價網拍服飾OB嚴選首次跨界合作，以「時尚是種信仰，炸雞是種解放」推出五款潮流T-Shirt， 融合頂呱呱的原味雞腿、包裝袋、番茄醬包等元素，翻玩品牌創意。指定日期穿著聯名服飾到頂呱呱任一門市喊出指定句子就送免費呱呱包。

5月8日到5月21日穿著頂呱呱 X OB嚴選聯名款服飾至全台頂呱呱喊出「時尚是種信仰，炸雞是種解放」於店內消費單筆滿200元即可獲得免費阿勇雞塊（5入）乙份，一人一筆訂單限兌換一份。想吃免費呱呱包就看這一天，5月26日一日限定，穿著本次聯名服飾至全台頂呱呱喊出「時尚是種信仰，炸雞是種解放」即可獲得免費呱呱包乙顆，一人一次限兌換一個。另外4月27日到6月30日，到OB嚴選官網玩頂呱呱 X OB嚴選跨界聯名小遊戲「台灣WAY知識大挑戰」，完成答題就送頂呱呱折價券，出示活動畫面可享單筆消費滿200元現折20元。

頂呱呱 X OB嚴選聯名推出5款潮流T-Shirt、2款時尚潮襪，T-Shirt款式分別為性感紅唇、經典元素、錯視普普風、暗藏玄雞、創意番茄醬包。 以招牌LOGO、原味雞腿、番茄醬包等元素設計，打造出原創潮流T-Shirt，4月27日起全台頂呱呱門市開放預購，一件定價499元，XL以上尺寸一件569元。頂呱呱門市專屬預購好禮，買任一聯名T-Shirt就送TKK周邊小物筆乙支+薯條便利貼乙份（市價100元）；買任三件聯名T-Shirt就送周邊小物筆乙支+環保帆布袋乙個（市價250元）；買任五件聯名T-Shirt就送周邊筆禮盒乙盒+1號餐兌換卷乙張+潮貼乙張（市價500元）。

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有超過300間手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作（以下簡稱美國功夫茶），推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客迅速著迷愛上，希拉蕊、亞瑟小子喝過後也愛不釋手，為之瘋狂。頂呱呱X美國功夫茶目前在台灣共有10間分店，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板橋環球店、桃園新光影城店、基隆仁三店以及最新開幕的101店。

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