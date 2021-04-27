美國國家科學院（National Academy of Sciences, NAS）26日公布最新入選院士名單，共選出120位新任院士、30位外籍院士（international members），而中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳獲頒2021年外籍院士，表彰她在植物科學研究重要貢獻。

蔡宜芳為享譽國際的植物學家，專長為植物分子生物學，研究領域包括硝酸鹽運送與感應傳遞如何影響植物生理、植物發育、氮利用效率等。

中研院表示，蔡宜芳的研究創新且屢有重大突破，倍受國際肯定。學術成果已多次發表於國際頂尖期刊《細胞》（Cell）、《自然》（Nature）、《科學》（Science）《植物細胞》（Plant Cell）等。並曾獲國外傑出植物科學家獎（2019）、台灣傑出女科學家（2018）、花喇子模國際科學獎（2016）、侯金堆傑出榮譽獎（2014）、教育部學術獎（2013）、國科會傑出獎（2003、2010）、中研院年輕學者研究著作獎（2000）等學術殊榮。

中研院提到，蔡宜芳不僅發現植物的第一個硝酸鹽轉運蛋白，更改寫教科書中的硝酸鹽輸送理論，還發現植物感應養分多寡的全新機制。除此之外，更將基礎研究推向應用端，改進農作物的氮利用效率，減緩氮肥對環境的危害，提供農業永續發展的新策略。

而在今年獲選的30位外籍院士中，僅2位亞洲科學家獲選。蔡宜芳在今(27)日上午8點收信時，看到自己位列其中，直說非常意外，在於事前不知道被提名，覺得不可置信。

談到獲獎心情，蔡宜芳也說，很高興一路以來在台灣默默耕耘的研究，可以受到國際如此殊榮的肯定。做研究時，她最在乎能為該領域做出貢獻和突破，並鼓勵大家認真追求自己所熱愛的事物。

蔡宜芳畢業於台灣大學植物學系（1983）、臺灣大學植物科學所（1985）、美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）生物科學博士（1990）、美國加州大學聖地牙哥分校博士後研究（1990-1993）。爾後於1994年加入本院，深耕植物科學研究近30年。

美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前共有2461名院士、511名外籍院士。

(旺報 )