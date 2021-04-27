台灣民基金會今公布最新民調，政黨支持度上，民進黨及國民黨兩大黨，支持度上升，反倒民眾黨、時代力量及台灣基進中小黨支持度反而下降。

台灣人的政黨支持傾向上，33.3％民進黨，20％國民黨，8.6％台灣民眾黨，4.4％時代力量，2.6％ 台灣基進，1.6％其他政黨合計，28.7％沒特別支持哪一個政黨，0.8％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，和上個月相比，民進黨支持者增加 3.2 個百分點，國民黨支持者增加 1.6 個百分點。

台灣民眾黨支持者驟減 4.2 個百分點，時代力量減少 1.4 個百分點，台灣基進減少 2.1 個百分點。中性選民則增加 2.2 個百分點。整體而言，兩大黨民意支持度各有若干斬獲， 眾小黨支持度緊縮，民眾黨特別明顯、離奇，中性選民則略有增長。

至於台灣欣賞美國新任總統拜登民調，8％非常欣賞，49.8％還算欣賞，16.1％不太欣賞，5.7％ 一點也不欣賞，14.3％沒意見，6.2％不知道、拒答。

而台灣人對中國最高領導人習近平的態度，3.4％非常欣賞，12.1％還 算欣賞，25.8％不太欣賞，45.6％一點也不欣賞，8.9％沒意見，4.3％不知道、拒答。

游盈隆表示，這具體顯示了台灣人和美中兩國領袖心理距離的遠近，以及台灣社會強烈「親美 反共」的傳統特質。台灣人曾經對習近平懷有好感。2017 年 12 月台灣民意基金會民調，台灣人對習近平的感情溫度是 51.52 度，代表的是一種正面微溫的感覺;但 時至今日，台灣人對習近平的感情溫度恐怕只能用冰冷形容。

本次調查訪問期間是 2021 年 4 月 19到21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1021人;抽樣誤差95％信心水準下約正負 3.07 個百分點。

(中時 )