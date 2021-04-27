《商情》供給緊張 亞洲醋酸突破1千美元 12:342021/04/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於亞洲現貨供給緊張，且廠家庫存水位偏低，推助醋酸報價周漲逾7%，亞洲地區最新報價來到1095美元高點，今年以來累計大漲84%，據了解，目前歐美貨源緊缺問題仍未解決，加上中國江蘇工廠也即將停產，導致供應擔憂加劇，支撐市場行情持續看漲。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走低 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 (時報資訊) #供給 #緊張 #亞洲 #醋酸 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求淡季 亞洲EG價跌 10:542021/04/26 財經 《商情》需求量強 BDI指數漲近1％ 09:442021/04/27 財經 聯博投信董座 翁振國以衝刺短跑心境 面對客戶需求 04:102021/04/26 企業經營 外資匯入 新台幣升逾1角觸及27.852元 續創24年新高 09:542021/04/27 財經 創投錢進亞洲 Q1金額增兩倍 04:102021/04/26 金融．稅務 《商情》憂需求下降 大馬棕櫚油跌逾1％ 10:182021/04/27 財經 《商情》供應擔憂 期銅周一漲近10年高點 14:162021/04/26 財經 《國際產業》亞洲空櫃調度仍吃緊 運費船老大說了算 08:362021/04/26 財經 陸社科院：今年GDP成長8％ 04:102021/04/27 全球財經 《半導體》法說前外資齊拱聯發科 驚見目標價1500元 10:012021/04/26 財經 TOYOTA海岸造林有成 04:102021/04/27 時尚消費 財經熱門新聞 1天都沒住過 天母億級豪宅2年慘賠千萬元 - 財經 - 時報資訊 萬物齊漲 投資大老警告資產泡沫 - 全球財經 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 台幣27元新常態？看三大關鍵 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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