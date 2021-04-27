由於亞洲現貨供給緊張，且廠家庫存水位偏低，推助醋酸報價周漲逾7%，亞洲地區最新報價來到1095美元高點，今年以來累計大漲84%，據了解，目前歐美貨源緊缺問題仍未解決，加上中國江蘇工廠也即將停產，導致供應擔憂加劇，支撐市場行情持續看漲。(商品行情網)

(時報資訊)