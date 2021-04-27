電感廠-臺慶科(3357)受惠於車用電子及網通需求強勁，臺慶科第2季訂單滿載，臺慶科總經理謝明良表示，目前訂單很滿，可望延續到第3季，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高，今天掛牌首日股價逆勢大漲，漲幅高達52.94%。

臺慶科為被動元件電感廠，臺慶科在磁性材料領域擁有超過45年經驗，並透過垂直整合長期耕耘電感市場，目前主要產品包括：晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，臺慶科自2013年啟動營運策略改變，以自身由原料配方到積層製程、繞線製程、一體成型製程垂直整合，以及掌握材料特性的設計能力，搭配擁有有積層式、繞線式、一體成型式、封膠式及組裝式等多樣化製程方式，提供客戶彈性生產競爭優勢，鎖定車用、通訊等高毛利領域佈局，讓公司毛利率自2013年一路走揚，去年合併毛利率更高達32.59%，充分顯現轉型成果。

目前臺慶科共有台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪三個廠區，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，約佔產值20%，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，約佔產值10%，泗洪廠則是所有產品皆有，約佔產值70%。

全球新冠肺炎疫情加速各項新科技應用普及，且電動車興起，新應用為被動元件產品帶來成長契機，臺慶科營運自去年展現強勁成長力道，今年第1季在客戶訂單強勁下，單季合併營收達13.74億元，年成長56.78%，創下單季歷史新高。

謝明良表示，第2季訂單滿載，可望延續到第3季，其中網路變壓器的訂單需求非常強，目前變數在上游IC元件，如無意外，今年上半年可望較去年同期明顯成長，全年至少有兩位數以上成長，再創歷年新高。

為因應客戶強勁需求，臺慶科今年預計投資6億元啟動擴產，其中網路變壓器預計擴產一倍，一體成型功率電感月產能預計從目前的7500萬顆增加至9000萬顆，新產能預計今年7月加入，若訂單狀況持續滿載，新產能預估可增加20%到25%營收。

(時報資訊)