國民黨中央評議委員、台中市議員冉齡軒。（圖／取自冉齡軒臉書）

國民黨主席將於7月改選，日前不少黨代表稱接獲黨主席電話民調，引發黨內選務不中立的質疑。國民黨否認相關消息，強調中央黨部秉持選務中立原則，呼籲各界切勿以訛傳訛。國民黨中央評議委員、台中市議員冉齡軒表示，自己也有接到民調電話，但他認為並非黨中央所為，第一個可能性是，有心人刻意藉此擾亂藍營內部；第二個則是，黨內當前呈現「人人有信心，個個沒把握」的氛圍，盼盼過民調來做後續佈局。

冉齡軒昨日（26）接受香港媒體《中評社》訪問表示，她自己也有接到這通民調電話，但她認為應非黨中央所為，因為手法實在太粗糙，且江啟臣爭取連任已是既定規劃，做民調並無太多效益，沒必要落人話柄、搬石砸腳。至於電話內容，則是以現任黨主席江啟臣、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文4人排列組合，詢問誰比較適合擔任國民黨主席？問項包括4人戰局、2人戰局以及各種組合。

針對這通民調電話，冉齡軒指出其二大可能性：第一，出自藍營之外，有心人刻意藉此擾亂藍營內部；第二，其他可能人選的陣營所為，這也揭示黨內瀰漫「人人有信心，個個沒把握」的氛圍，所以才要透過民調來做後續布局的參考。

冉齡軒坦言，近期朱立倫、連勝文陣營動作頻頻卻遲未宣布參選，韓國瑜也動向不明，這幾位黨內熱門人選應該都還在觀望階段，「是否宣布參選？何時宣布參選？」這兩個問題皆尚待評估，故這份民調很可能就是依據來源。

關於黨主席改選相關爭議，藍營臉書社群討論熱烈，網友紛紛表示：「國民黨一定要知道團結的重要性」、「國民黨何時才能像民進黨那樣團結？」「黨主席是一時的，能夠重返執政才是重點」、「真的不要再分裂了」、「國民黨已經不是家大業大的國民黨了，要認清事實」、「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來」、「下屆國民黨主席真的不好當」。

(中時新聞網)