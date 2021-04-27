台東縣鹿鳴溫泉酒店販售各式甜點的良心商店重新開張，開幕才1分鐘商品就被民眾搶購一空。（鹿鳴溫泉酒店提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿鳴溫泉酒店販售各式甜點的良心商店重新開張，開幕才1分鐘商品就被民眾搶購一空。（鹿鳴溫泉酒店提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿鳴溫泉酒店販售各式甜點的良心商店重新開張，開幕才1分鐘商品就被民眾搶購一空。（鹿鳴溫泉酒店提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿鳴溫泉酒店販售甜點的良心商店相隔1年重新開張，未料開幕1分鐘，20個戚風蛋糕隨即被秒殺一空。鹿鳴酒店表示，日前顧慮消費者自行開冰箱觸摸商品，恐間接成為新冠疫情傳播破口，才暫停營運，疫情趨緩才重新開張。搶購婦人說，蛋糕、馬卡龍1包才50元，價格不貴又有星級飯店保證，無人顧店還能以身作則示範給孩子看，非常值得。

「從12點就來等了！」從市區專程前來的5名婦人，一下車就鎖定搶購戚風蛋糕，她們說，先到鹿鳴酒店內欣賞花旗木花海，邊聊天邊拍照，3個小時一下就過了，隨後轉移陣地前來買蛋糕，這分先自己留著當點心吃，假日會再帶孫子體驗良心商店。

5年前，鹿鳴溫泉酒店在飯店臨省道台九線旁一處涼亭改裝成「良心商店」，不到5坪的空間裡，僅簡單擺放1台透明3層冰箱，因無店員，全憑民眾良心投錢，最多曾一個月賣出1551個蛋糕，但當月回收才6萬6377元，虧損約1萬1173元。

據了解，過去鹿鳴良心商店每月都虧損，曾有過冰箱被搬空，零錢箱卻沒半枚硬幣，更曾有拿了蛋糕卻給了2000元玩具假鈔、或是電動遊戲機代幣等，讓公司財務部強力主張「不該再做虧本生意」。據統計，每年虧損約20％，代表10個客人中有2個人沒付錢，但更收到不少消費者肯定與鼓勵，不少在地人也說「吃習慣了」，讓董事長潘貴蘭相信人性本善，決心繼續經營。

基於防疫，每周一至周日，上午10點及下午4點營業時段也增派員工協助販售及實施防疫措施，商品有配合季節時令口味的戚風蛋糕、馬卡龍、酥餅、泡芙，每包50元，也新增布丁、冰淇淋及冷泡紅烏龍等商品。此外，考量許多縣內其他鄉鎮市民眾長途開車購買卻撲空，今年新增網路線上預購，每人限購2個，可到飯店櫃檯自取。

其中6吋大戚風蛋糕原價每個100元，優惠價50元，且依季節不同，推出香蕉、風梨、豆漿、抺茶等時令農作口味，周一至周五每時段各限量販售40個戚風蛋糕，周六及周日各時段則加量供應。

(中時 )