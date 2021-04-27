張廖乃綸與賴佳微對罵，市議員黃守達居間將兩人隔開。（陳世宗攝）

綠營賴佳微一句「豬隊友」引爆市議會藍、綠大亂鬥

台中市議會今天進行業務報告，國民黨市議員黃馨慧質詢萊豬議題，針對市面上未落實標示進口或台灣豬肉標示提出質詢；民進黨市議員賴佳微接著質詢說「黃馨慧都吃無菜單料理」，才不知市面上的豬肉怎麼標示？又說市府有很多「豬隊友」等，立馬引爆戰火。

黃馨慧要求賴佳微道歉等，賴佳微卻一直質詢，場面越演火爆，藍營議員衝到賴佳微前要求道歉！藍、綠議員頓時吵成一團，市議會顧問翁文德急忙進行居間

斡旋。

藍、綠議員兩路人馬頓時陷入一陣混戰，國民黨市議員朱暖英、李中、張廖乃綸、張瀞分、賴義鍠等人，要求將賴佳微道歉並送紀律委員會；賴佳微反駁她又沒說黃馨慧是「豬隊友」，賴佳微並指國民黨市議員黃健豪擔任主席不會主持會議要他下來，讓黃健豪一時不知所措。

市議會顧問翁文德急忙進行安撫兩路人馬，要藍、綠議員以和為貴，黃健豪見狀宣布休息10分鐘，但兩路人馬仍未平息雙方怒火；賴佳微堅持自己沒有指名道姓說議員是「豬隊友」！國民黨方面則指賴頻點名議員並喊主席下台，分明是

向國民黨故意挑釁。

藍、綠議員雙方爭議不休，衝突過程中，綠營林德宇與藍營張廖乃綸差點「擦槍走火」對嗆，全場大亂鬥。國民黨要求送將賴佳微紀律委員會，民進黨則強調要查明白，最後經民進黨團總召謝明源、翁文德等出面斡旋，化解一場議會大亂鬥。

(中時 )