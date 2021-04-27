日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發收購違約交割弊案，16名投資人認為改名為齊民公司前的樂陞，財報不實導致他們受損要求公司賠償，台灣高等法院維持一審判決，認為他們買賣樂陞股票及持有期間，股價下跌與財報無因果關係，判齊民公司免賠。可上訴。

檢方起訴指控，許金龍為營造樂陞經營良好、外資看好等假象，前年策畫虛假的併購案，卻以此坑殺2萬名投資人，不法獲利40億多元，他私募基金、內線交易及不實憑證侵佔樂陞款項，不實美化樂陞財報，一審遭判18年，二審判12年，目前高院更一審審理中。

另有16名投資人提起民事訴訟主張，他們在2016年購買樂陞股票，因樂陞財務報告記載不實，被金管會命令重編，重編後公司資產帳面總額大幅度減損高達52億多元，因財報未據實揭露，致他們伊等受有股價崩跌之損害，公司及董事長許金龍須連賠償各數百萬元損失。

一審駁回他們的請求，上訴後，高院認為財報不實資訊是否誤導投資人購買樂陞股票，都因百尺竿頭公司無法履行收購案、許金龍遭限制出境、列爲被告等事件發生，而揭露並呈現出樂陞公司之真實營運狀況，一般投資大眾在這些件後應不致會再受到財報的誤導。

高院指出，16名投資人是在百尺竿頭公司收購案違約後，證券投資市場對於樂陞公司經營產生嚴重疑慮，樂陞公司股價連7日跌停後，才進場買賣樂陞公司股票，他們買賣樂陞公司股票及持有期間，樂陞股價持續下跌與財報無因果關係，判許金龍及公司免賠。

(中時 )