中、葡混血女星李嘉欣是冠軍港姐出身，不僅擁有深邃精緻五官以及修長身材，且出道30年來外型始終維持得很好，受封為「最美港姐」，她2008年嫁給富商許晉亨，隔年生下兒子Jayden，當媽之後她便淡出演藝圈，但即使成了豪門太太，李嘉欣仍是非常用心保持美麗外型，如今半百的她，曬出夫妻合照，身材讓人看傻眼，直呼根本時下女團成員。

李嘉欣在人氣封頂之際，毅然點頭走入婚姻，嫁給身家高達800億的許晉亨，隔年成功延續許家香火，她對演藝圈毫不戀棧，多年來將生活重心都放在家庭之上，也好好地照顧著自己，這些年她透過社群跟外界互動，從不時分享的生活照中，可以看出李嘉欣比同齡人年輕很多，甚至跟當年還在演藝圈發展時的模樣相去不遠，令人嘖嘖稱奇。

李嘉欣做搖滾打扮，豪露小蠻腰，辣到完全看不出是50歲已當媽的婦人。(翻攝自李嘉欣微博)

昨(4/27)李嘉欣在微博曬了一波恩愛，貼出自己跟老公許晉亨的同框照，老公依舊是平常穿著西裝、帶著眼鏡的斯文商人打扮，但李嘉欣的造型可厲害了，她穿著亮片緊身皮褲，上身是黑色小可愛外搭螢光黃西裝外套，小蠻腰大膽露出，零贅肉又緊實，很難想像是50歲的人。

李嘉欣搭配嗆辣造型，畫上了眼線全框式煙燻濃妝，戴上圈圈大耳環，還掛了黑銀色系頸圈，一頭長髮旁分披散，展現性感強勢風情，跟旁邊正經的老公呈現反差狀態，這樣的李嘉欣被讚是真女神，「可以駕馭任何風格」、「姐姐好颯」、「不修法令紋，真實的美」。

(中時新聞網)