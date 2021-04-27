民進黨前立委蔡啟芳去年進行肺臟移植，曾一度瘦到僅剩38公斤，24日他到台南探視前總統陳水扁，網友看了照片後驚呼，瘦到讓人認不出來。今（27）日蔡啟芳兒子、民進黨立委蔡易餘透露，蔡啟芳目前體重只有自己的1/3。

蔡易餘今日接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪，談到父親身體狀況，他表示，父親肺移植手術很成功，現在生活很節制，也戒菸了，目前在嘉義休養，但每個禮拜仍會到台大醫院復健，因為需要多運動，肺是要越使用越健康，所以每次復健要從台大醫院1樓走到12樓、走五次；而因抗排斥藥要持續吃，所以腎臟也要顧好。

24日陳水扁在臉書PO出與蔡啟芳合照，讓不少人關心蔡啟芳體重及身體狀況。對此，蔡易餘透露，父親現在只有39公斤，「只有我的三分之一」。

民進黨立委蔡易餘上午接受《周玉蔻嗆新聞》廣播專訪，透露父親現在體重只有39公斤，是他的三分之一。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）

此外，蔡易餘也提到，父親在移植前三年就到器官移植登錄中心登錄、等待，在去年生日當天手術，但在手術前兩個月，因換氧率只有正常人的10%，無法睡覺，每天都要要靠氧氣筒呼吸，在台大醫院ICU病房住了兩個月，當時狀況很危險，後來有等到移植相當幸運。

蔡易餘說，基於醫學倫理，不會知道器官捐贈者。他表示，父親等了3年換了健康的肺，因此相當珍惜，現在立志要當第二孫越，當戒菸大使。

(旺報 )