連鎖咖啡星巴克店員都會手寫姓氏，以便出餐。近日一名藍姓女網友去星巴克買咖啡，她向店員表示自己姓「藍、藍天的藍」，沒想到出餐時竟叫她「來小姐」，除此之外，杯身上更大大寫著「來’s」，令她哭笑不得，一票網友看完也紛紛大笑，並提供解套方法，「在星巴克消費我會自動變更姓氏，以便店員手寫」。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》發文指出，今日去星巴克買咖啡，店員慣例地詢問「小姐貴姓」？她回答「藍，藍天的藍」後，便在一旁等待飲料出餐，豈知，下一秒店員拿著她點的咖啡大聲喊著「來小姐！妳的飲料好囉！」

原PO當時還一頭霧水，這才發現對方口中的「來小姐」正是她自己，她接過咖啡後立刻用手機將杯身上的「來’s」拍照留念，「拍完照真的越想越好笑」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「我以為他是說，來！小姐，您的飲料好囉！結果是來小姐，您的飲料好囉」、「我姓彭，永遠被寫成洪」、「我姓方，每次店員都會問我艸頭芳嗎？有人姓芳的嗎？」、「我每次都說我是草頭黃，拿到永遠都是王」等。

另外，留言中也有不少人因為總是被店員寫錯，而自動變更姓氏，「我在星巴克一律姓陳」、「我的姓氏不好表達，我都自己改姓王」、「我一律姓林，這樣還寫錯的話，我真的會昏倒」。原PO隨後也在留言區透露自己過去曾是星巴克的員工，也有寫錯他人姓氏的經驗，「服務業真的很辛苦，要互相體諒」。

(中時新聞網)