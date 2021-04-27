提供國人更優惠與便利的國旅體驗，晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅全台11家酒店再度與高鐵合作，自4月27日至7月6日推出「美好搶先GO．住晶華享優惠」的住宿與購票折扣，透官網訂房、無論任何房型或專案，皆可以65折的超優惠價格加購高鐵車票，北高來回每人可節省千元以上的花費，一家四口出遊可節省的高鐵費、正可以拿來支付飯店的住宿費用，聰明消費，現在正是好時機。

晶華國際酒店集團與臺灣高鐵從去年開始就積極推動「鐵+酒」（高鐵加酒店）的旅遊概念，從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格，集團旗下酒店與高鐵的聯票合作表現均十分亮眼，其中台北晶華酒店和台南晶英酒店更是2020年度全台聯票總營收第一名和第三名。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計11家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的宜蘭、礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住晶華酒店、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅並加購高鐵65折車票。配合此次「美好搶先GO．住晶華享優惠」的高鐵購票折扣活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案，台北晶華酒店推出的超值一泊二食方案，每房每晚5,980元起，即可入住精緻客房，享用CNN推薦台北必吃的自助式早餐和豐盛晚餐，還可徜徉「城市星空電影院」，於頂樓泳池畔盡享美好的夜晚與精彩電影。台南晶英酒店的海東客房官網專屬優惠專案，兩人入住不含早餐每晚只要3,740元起，另可以買一送一的優惠價加購晶華冠軍牛肉麵。

太魯閣晶英酒店所規劃的平日行館住房專案，平日入住行館儷人客房每晚13,860元起，可享用行館精心準備的早、晚餐、免費車站/機場來回接駁、交誼廳午茶輕食及紅白酒無限暢飲（特定時段），並體驗由專業領隊帶領的精彩半日遊行程，度過一個遠離城市喧囂、春意盎然的山水假期。針對喜愛近距離感受藝術的旅客們，礁溪晶泉丰旅量身打造手作體驗課程，每晚4,930元起即可入住雅緻客房，好好享用日式早餐、Happy Hour紅白酒暢飲、精選客房Mini bar和面膜，並以優惠加購價體驗質感手作樂趣，為此趟旅程留下專屬的回憶。而高雄晶英國際行館雙人入住18坪御典侶驛客房，亦有優惠價格。

全台捷絲旅均有參與此次加購高鐵車票65折的優惠活動，每晚1,600元起即可入住台北西門館的精緻客房，免費享用Just Cafe迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等館內設施。入住台北三重館的豪華客房，兩人入住含早餐，每晚也只要1,688元起，另可享主廚驚喜宵夜服務。宜蘭礁溪館的沛日式客房，兩人入住每晚3,154元起，可享用豐盛日式早餐自助吧，體驗礁溪館客房內特有的超大獨立景觀湯池和享有8折優惠價體驗手作DIY。精打細算的消費者可得把握機會。

(工商 )