特斯拉26日（周一）公布上季財報，在全球晶片荒打擊車市對手之際，中國Model Y產量大增也帶動當地需求，加上銷售排碳額度收入，得該季交車量、淨利雙雙創新高。

執行長穆斯克並宣布，Model S新版車款將於5月開始交車給客戶，Model X預計第三季交車。穆斯克與財務長Zachary Kirkhorn皆表示，供應鏈問題可能是特斯拉今年面臨的挑戰。

第一季營收由去年同期的59.9億美元勁揚74％至103.9億美元，高於分析師預期的102.9億美元，其中銷售其他車廠的碳排放額度收入年增46％至5.18億美元。上季淨利4.38億美元，寫下新高，每股盈餘0.93美元，超越華爾街估的0.79美元。

身為全球市值最高車廠，特斯拉股價去年暴漲逾8倍，但如今也面臨維持高身價與外界對公司高期待的挑戰。

特斯拉周一盤後股價跌落約2.5％。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示，「華爾街認為特斯拉營收能遠超過預期，但實際上與預期差不多。」

特斯拉另指出，德州與柏林廠房將一如規劃於今年開始投產。

(工商 )