搶攻國旅市場，台北寒舍艾美酒店自即日起至9月20日攜手北投大地酒店推出「艾美大地」二泊四食住房專案，14,888元、含稅與服務費，可可入住兩間酒店各乙晚，每房含兩客早餐、寒舍艾美「寒舍食譜」套餐兩客，以及北投大地酒店的「月兒彎彎」日式火鍋或「喜歡廳」義法料理兩客。專案不須連住，可於9月20日前之週一至週五的平日彈性安排入住，遇週六或連假則須加價。

「艾美大地」住房專案適用於大地酒店奇岩客房，房間內皆有私人泡湯浴池搭配法國精品愛馬仕沐浴保養組，同時，提供豐盛的美食讓賓客大快朵頤，包含入住翌日供應雙人早餐，更加碼贈送兩客午餐或晚餐，賓客可彈性安排於入住日當晚或隔日午間時段享用。「喜歡廳」提供精緻細膩的歐風套餐，主菜五選一，包含：碳烤松阪豬配鳳梨胡蘿泥佐香蔥鴨肝紅露酒醬、香煎青衣魚、北海道干貝配炒地瓜葉佐紅椒堅果醬、嫩煎玉米雞配松露玉米泥佐山胡椒紅酒醬汁、紅麴葡萄酒慢燉澳洲和牛頰肉配炸牛蒡、馬鈴薯泥，或是爐烤美國特選濕式熟成紐約客牛排。喜歡吃火鍋的賓客，可選擇至「月兒彎彎日式涮涮鍋」，大啖活菌松阪豬套餐或是美國特級雪花牛肉套餐，時令蔬菜搭配養生鍋物享受美妙滋味！

「艾美大地」住房專案適用寒舍艾美酒店豪華客房，大面落地窗景白天引入和煦的陽光，給予視覺開闊且舒適自在的感受，於晚間則可眺望都市霓虹閃爍，享受璀璨迷人的夜景。另外，同時除提供兩客探索廚房的早餐外，也特別加碼贈送兩客寒舍食譜套餐。

(工商 )